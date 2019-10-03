وزارة الدفاع الإسرائيلية تهزأ بـ خامنئي ونصرالله بهذه الصورة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة سخرت فيها من المرشد الإيراني علي خامنئي والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.



وعدلت الوزارة الإسرائيلية صورة من فيلم الفتيات الوضيعات "The Mean Girls" ووضعت فيها نصر الله وسليماني وخامنئي وكتب عليها :لا يوجد أحقر من وضيعات الشرق الأوسط.



وتشهد العلاقات الإيرانية الإسرائيلية توترا شديدا مصحوبا بحرب إعلامية بين الطرفين.



وكانت إيران أعلنت إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني داخل إيران، وقالت إن إسرائيل هي المسؤولة عنها، وفي المقابل ردت وسائل إعلام إسرائيلية بالتأكيد على أن إسرائيل ستكون سعيدة لو تم التخلص من سليماني.

