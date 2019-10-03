Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزارة الدفاع الإسرائيلية تهزأ بـ خامنئي ونصرالله بهذه الصورة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة سخرت فيها من المرشد الإيراني علي خامنئي والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وعدلت الوزارة الإسرائيلية صورة من فيلم الفتيات الوضيعات "The Mean Girls" ووضعت فيها نصر الله وسليماني وخامنئي وكتب عليها :لا يوجد أحقر من وضيعات الشرق الأوسط.

وتشهد العلاقات الإيرانية الإسرائيلية توترا شديدا مصحوبا بحرب إعلامية بين الطرفين.

وكانت إيران أعلنت إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني داخل إيران، وقالت إن إسرائيل هي المسؤولة عنها، وفي المقابل ردت وسائل إعلام إسرائيلية بالتأكيد على أن إسرائيل ستكون سعيدة لو تم التخلص من سليماني.
وزارة الدفاع الإسرائيلية تهزأ بـ خامنئي ونصرالله بهذه الصورة
وزارة الدفاع الإسرائيلية تهزأ بـ خامنئي ونصرالله بهذه الصورة
وزارة الدفاع الإسرائيلية تهزأ بـ خامنئي ونصرالله بهذه الصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يطلب من نصر الله "الهدوء" عقب تهديداته للجيش الإسرائيلي

عليك أن تهدأ.. نتنياهو يوجه تهديدا شديد اللهجة لـ نصرالله وأخطر جنرال إيراني

لإحراج حسن نصر الله.. إسرائيل تنشر خطة الهجوم على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث في عقل نصر الله: بماذا يفكر زعيم حزب الله؟

بالصور..ظهور مفاجئ لمقتدى الصدر مع خامنئي وقائد الحرس الثوري الإيراني

قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

ترشيحاتنا

بعد خلعهما الحجاب .. شهيرة وسهير رمزى تثيران الجدل بشعر صناعي

أول تعليق لـ نيهال خطيبة مصطفى أبو تورتة مع رضوى الشربيني..فيديو

بعد خفض اسعار البنزين .. تعرف على ترتيب مصر عالميا في البيع.. فيديو

لا يعرف الفوز .. ميدو يواصل الفشل أمام الزمالك

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

ليس صالح فقط .. 4 لاعبين ينتظرون قبلة الحياة فى الأهلى مع فايلر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام