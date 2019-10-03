ليس له مكان الآن.. اسكتلندا أول دولة تحظر ضرب الأطفال

حظرت اسكتلندا، اليوم الخميس، العقاب البدني تجاه الأطفال، بشكل صارم.



ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أصبحت اسكتلندا أول دولة في المملكة المتحدة، تحظر الصفع والعقاب البدني الأطفال من قبل آبائهم، حيث يصبحون تحت طائلة القانون في حال صفع أبنائهم.



وصوّتت منظمة أطباء بلا حدود على حظر ضرب الأطفال بأغلبية 84 صوتًا مقابل 29 بعد تقديم مشروع القانون للبرلمان الاسكتلندي من قبل حزب الخضر الاسكتلندي بقيادة جون فيني.



وقال جون فيني: "العقاب البدني ليس له مكان في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "في السابق، كان يُسمح للآباء ومقدمي الرعاية باستخدام القوة البدنية "المعقولة" من أجل تأديب الأطفال ولكن حاليا لا".