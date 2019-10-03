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رياضة

الأداء يقلق .. تامر عبد الحميد يعلق على فوز الزمالك اليوم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:19 م
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
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محمد بدران
حرص تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق على تهنئة نادى الزمالك بعد اقتناص ثلاث نقاط من فريق مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، التى انتهت بهدف دون رد للابيض سجله أحمد سيد زيزو.

وكتب تامر عبد الحميد على حسابه بموقع "تويتر" ‏الحمدلله مبروك ال 3 نقاط ولكن الأداء يقلق الزمالك 1️⃣المقاصة0️⃣ا"

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى.

بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الأداء يقلق .. تامر عبد الحميد يعلق على فوز الزمالك اليوم
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