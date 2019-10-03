البحوث الإسلامية يختتم دورة المهارات الإعلامية لـ واعظات الأزهر

اختتم مجمع البحوث الإسلامية اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها للواعظات في مجال تدريب وتنمية مهارات الاتصال والإعلام، بحضور متخصصين في مهارات الاتصال والإقناع وفن التحرير والتصوير، وذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بتأهيل الواعظات والاستفادة من قدراتهن في الجانب التوعوي والدعوي.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد إن برنامج عمل الدورة استهدف تنمية مهارات الواعظات وقدرتهن على التواصل الفعال مع الجماهير من خلال تنوع سبل ووسائل التواصل المباشر وغير المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتكثيف مشاركتهن في برامج التوعية خلال المرحلة المقبلة.



أضاف عياد أن المحاضرات التي عقدت أثناء برنامج الدورة حاضر فيها نخبة من المتخصصين والمهنيين في مجال الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى ورش العمل التي استهدفت التدريب العملي على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، وكيفية التأثير فيها ووسائل الإقناع التي تحتاج إليها الواعظة في عملها الدعوي.



فيما أشارت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات إلى أن الدورة حققت الكثير من أهدافها، وشهدت ورش العمل بها تدريبا فعليا على التعامل مع الكاميرات داخل الاستوديوهات، وكيفية إجراء حوار إيجابي وهادف يلبي احتياجات الجمهور في القضايا المعرفية المختلفة.



وأوضحت شاهين أن الدورة بعد أن أثبتت نجاحها سوف يتم تكرارها خلال الفترة المقبلة للمجموعات المتبقية من الواعظات لإعدادهن جميعا وتنمية قدراتهن بما يسهم في دورهن التوعوي والمجتمعي.