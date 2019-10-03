فوز ملهوش طعم في مباراة عجيبة.. حسني شتا لـ لاعبي الزمالك

سخر الفنان حسنى شتا من فوز الزمالك على فريق مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهدف دون رد للابيض سجله أحمد سيد زيزو.



وكتب حسنى شتا على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏‏مبروك فوز ملهوش طعم في مباراه عجيبة.. "هو فيه إيه متحيروناش انتوا لاعيبه بجد واد المسئوليه ولا هتقضوها كأنكم طالعين رحله للقناطر الخيريه😡‎#الزمالك ‎#الزمالك_المقاصه ‎#محمود_علاء".



بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى.



بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.