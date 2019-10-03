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رياضة

شاهد.. أول صور لنسر الأهلي قبل الافتتاح الرسمي لبوابات فرع مدينة نصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عصر غد الجمعة بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من اعمال انشائها والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج اساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس .

ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادي، وهو الأمر الذى تمت مراعاته عند عملية التصميم .

وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الاعضاء من خلال كارنيه العضوية , ولن يسمح للاعضاء الموقوفين بالدخول وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة , وتتيح البوابات الجديدة ميزة اخرى تتعلق بالعملية الاحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الاعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الامر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة اى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادي.

وتعد البوابات الجديدة للنادي الأهلى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة .
شاهد.. أول صور لنسر الأهلي قبل الافتتاح الرسمي لبوابات فرع مدينة نصر
شاهد.. أول صور لنسر الأهلي قبل الافتتاح الرسمي لبوابات فرع مدينة نصر
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