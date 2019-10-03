زاهي حواس يكشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن كل الدلائل تؤكد وجود مقبرة الإسكندر الأكبر في منطقة الإسكندرية القديمة، وسوف يتم اكتشافها عاجلا أم آجلا أسفل أحد تلك المنازل.



وتابع "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مخرج فيلم الإسكندر الأكبر يعتقد دفن الإسكندر في سوريا، ولكن ذلك غير صحيح فقد دفن في الإسكندرية القديمة في مصر.



وأضاف: أن هناك دلائل تاريخية عن بعض من زوار تلك المقبرة في الإسكندرية.

