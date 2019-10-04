Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشارقة يفوز على العين 3-2 في دوري الخليج العربي الإماراتي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
فريق الشارقة
فريق الشارقة
Advertisements
أ ش أ
فاز فريق الشارقة على ضيفه العين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على إستاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

سجل ثلاثية الشارقة، إيجور كورونادو "هدفين" في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و83، وسالم سلطان في الدقيقة 91، فيما أحرز هدفي العين، بندر الأحبابي في الدقيقة 41، ولابا كودجو في الدقيقة 52.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى تسع نقاط في صدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد العين عند ست نقاط في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، فاز حتا على ضيفه اتحاد كلباء 1-0، والظفرة على النصر 2-1، وتعادل الجزيرة مع شباب الأهلي دبي بدون أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب الاهلي دبي يخطف تعادلا ثمينا من العين في الوقت القاتل.. فيديو وصور

الدوري الإماراتي .. الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويحتل الصدارة

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ نيهال خطيبة مصطفى أبو تورتة مع رضوى الشربيني..فيديو

خناقة بين أمير مرتضى ومراسل تايم سبورت بسبب ميتشو.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. أول صور لنسر الأهلي قبل الافتتاح الرسمي لبوابات فرع مدينة نصر

على غرار أفلام شيكاغو.. 7 يخطفون صاحب شركة بدمنهور لطلب فدية 50 ألف دولار

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

اعتزال قلب الأسد .. حسام عاشور حدوتة أهلاوية بأرقامه القياسية والعمادة الإفريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

بـ القميص الكاروهات.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

قادة ومسئولو الإمارات يهنئون رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد عودته