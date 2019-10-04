الشارقة يفوز على العين 3-2 في دوري الخليج العربي الإماراتي

فاز فريق الشارقة على ضيفه العين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على إستاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.



سجل ثلاثية الشارقة، إيجور كورونادو "هدفين" في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و83، وسالم سلطان في الدقيقة 91، فيما أحرز هدفي العين، بندر الأحبابي في الدقيقة 41، ولابا كودجو في الدقيقة 52.



ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى تسع نقاط في صدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد العين عند ست نقاط في المركز الثالث.



وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، فاز حتا على ضيفه اتحاد كلباء 1-0، والظفرة على النصر 2-1، وتعادل الجزيرة مع شباب الأهلي دبي بدون أهداف.