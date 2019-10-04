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تعليم

آداب حلوان تتابع استلام ملفات قسم الجغرافيا .. الاثنين المقبل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع كلية الآداب جامعة حلوان اليوم، الأربعاء، استلام الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية، ويبدأ قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠، وقسم الاجتماع يوم ٨/١٠، وقسم اللغة العبرية ٩/١٠، وقسم االلغة العربية ١٣/١٠، وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ ١٦/١٠.

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
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