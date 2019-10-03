"كيف المسا" لماجد المهندس تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية "كيف المسا" للفنان ماجد المهندس من 2 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها من أسبوع.



أغنية كيف المسا من كلمات جنان، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم.



يستعد الفنان ماجد المهندس، لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة القادمة، ويضع عليه اللمسات النهائية، ويضم الألبوم عددا متنوعا من الأغاني المميزة.



ويتعاون الملحن محمدي مع ماجد المهندس، بتلحين أغنيتين داخل الألبوم، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع الموزع الموسيقي مدحت خميس.



يذكر أن المهندس، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في ملعب نادي الطائي بالسعودية احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي الـ 89، وذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.