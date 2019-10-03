Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"كيف المسا" لماجد المهندس تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:20 م
كيف المسا لماجد المهندس
كيف المسا لماجد المهندس
Advertisements
قسم الفن
اقتربت أغنية "كيف المسا" للفنان ماجد المهندس من 2 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها من أسبوع.

أغنية كيف المسا من كلمات جنان، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم.

يستعد الفنان ماجد المهندس، لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة القادمة، ويضع عليه اللمسات النهائية، ويضم الألبوم عددا متنوعا من الأغاني المميزة.

ويتعاون الملحن محمدي مع ماجد المهندس، بتلحين أغنيتين داخل الألبوم، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع الموزع الموسيقي مدحت خميس.

يذكر أن المهندس، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في ملعب نادي الطائي بالسعودية احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي الـ 89، وذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زعيم يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية مبقاش سر لأصالة

أغنية بحبه لـ عمرو دياب تقترب من 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

ولا 100 طريقة.. أحمد شوكت يطرح ألبومه الجديد

أغنية ما أسامح لـ أصالة تقترب من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

محمدي يتعاون مع ماجد المهندس في ألبومه الجديد

كيف المسا لـ ماجد المهندس تحصد أكثر من 600 ألف مشاهدة علي "اليوتيوب".

ترشيحاتنا

ترتيب مشرف لـ محمد صلاح في قائمة أغلى لاعب في العالم .. تعرف عليه

الزمالك يهزم المقاصة 1-0 .. وخناقة وطرد لـ طارق حامد بعد نهاية المباراة.. فيديو

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام

الرئيس السيسي يصدر القانون الخاص بالمحال العامة

رغم أزمة لقاء برج العرب.. كاف يكشف سر دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات

بـ جينز مقطع.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة طفولية .. وزوجها يتغزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادة ومسئولو الإمارات يهنئون رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد عودته

أيهما أجمل.. إطلالتان جريئتان لـ هيفاء وهبي في مسابقة ملك جمال لبنان

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة