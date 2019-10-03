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أخبار العالم

الهيئة العربية للاستثمار تنشئ صندوقا زراعيا بـ 40 مليون دولار في السودان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:16 م
محمد عبيد المزروعي
محمد عبيد المزروعي
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أ ش أ
قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي، إنه تم إنشاء صندوق زراعي بمبلغ 40 مليون دولار في السودان، وتمت الموافقة على مشروعين بمبلغ 120 مليون دولار، في مجالات تصنيع اللحوم، وانتاج الأسماك، والتمور.

وأكد المزروعي، خلال لقائه وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان شريف، مواصلة دعم السودان ودعم صغار المزارعين، لافتا إلى أن السودان يحظي بمقعد دائم في مجلس ادارة الهيئة، وبه أكثر من 66 في المئة، من إجمالي استثمارات الهيئة.

من جانبه ، أكد وزير الزراعة السوداني أن الوزراة تهدف إلى خلق شراكات ذكية بين المستثمرين والمجتمعات المحلية، لافتا إلى أن أبواب السودان مفتوحة للشركاء من أجل الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعربي.

وأشاد بدور الهيئة في عقد شراكات ذكية تسهم تطوير الزراعة والمزارع، ووعد بتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الهيئة.
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