اخبار البرلمان.. بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت.. وأول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الخميس 3 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
تشريعية النواب تناقش تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين..الاثنين
تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماع السبت لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات
أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بتقدمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير المالية، بشأن تثبيت أسعار الفائدة الخاصة بـ الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات.
برلماني يوجه رسالة للحكومة حول منع تراخيص السيارات بعد 10 سنوات من إنتاجها
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك صعوبة في منع تراخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، لإحلالها بسيارات حديثة، بسبب عدم قدرة مالكي السيارات القديمة على دفع أقساط السيارات الحديثة.
بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت
أشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بحكم محكمة استئناف القاهرة بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" في علاوتين 20%
بعد إصداره.. 30 معلومة عن قانون المحال العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
أفريقية النواب: تنسيق متواصل مع الحكومة لتعزيز التواجد فى القارة السمراء
أكد النائب جمال محفوظ، أن لجنة الشئون الافريقية اعدت خطة عمل متكاملة، خلال دور الانعقاد الاخير، لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى .
بعد قرار الحكومة.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن منع تراخيص هذه السيارات
علق السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، معقبًا: "قرار إيجابي ولكن لا بد أن من تغير المدة لتكون أكثر من 20 عاما بدل عن 10 سنوات".
قانون البناء الموحد أبرزها.. إسكان البرلمان تكشف عن أجندتها بدور الانعقاد الأخير
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستلقى الضوء خلال دور الانعقاد الحالى على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا التى تخص المواطن المصرى، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة فى نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.
قانون المحال العامة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عند تقديم الشيشة دون تصريح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
بعد خفض أسعار البنزين.. برلماني: بداية جيدة لتطبيق آلية التسعير
أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجلت في خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بـ 25 قرشًا لكل لتر.
تشريعية النواب تناقش تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين..الاثنين
تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماع السبت لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات
أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بتقدمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير المالية، بشأن تثبيت أسعار الفائدة الخاصة بـ الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات.
برلماني يوجه رسالة للحكومة حول منع تراخيص السيارات بعد 10 سنوات من إنتاجها
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك صعوبة في منع تراخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، لإحلالها بسيارات حديثة، بسبب عدم قدرة مالكي السيارات القديمة على دفع أقساط السيارات الحديثة.
بشرى سارة للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية بشأن حقهم فى الحوافز والمكافآت
أشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بحكم محكمة استئناف القاهرة بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" في علاوتين 20%
بعد إصداره.. 30 معلومة عن قانون المحال العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
أفريقية النواب: تنسيق متواصل مع الحكومة لتعزيز التواجد فى القارة السمراء
أكد النائب جمال محفوظ، أن لجنة الشئون الافريقية اعدت خطة عمل متكاملة، خلال دور الانعقاد الاخير، لتوطيد العلاقات مع دول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى .
بعد قرار الحكومة.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن منع تراخيص هذه السيارات
علق السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة على إصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، معقبًا: "قرار إيجابي ولكن لا بد أن من تغير المدة لتكون أكثر من 20 عاما بدل عن 10 سنوات".
قانون البناء الموحد أبرزها.. إسكان البرلمان تكشف عن أجندتها بدور الانعقاد الأخير
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستلقى الضوء خلال دور الانعقاد الحالى على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا التى تخص المواطن المصرى، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة فى نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.
قانون المحال العامة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عند تقديم الشيشة دون تصريح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
بعد خفض أسعار البنزين.. برلماني: بداية جيدة لتطبيق آلية التسعير
أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجلت في خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بـ 25 قرشًا لكل لتر.