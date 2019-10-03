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رياضة

اخبار الرياضة.. طريقة بث مباراة الأهلي وأسوان..3 صفقات من خالد مرتجي..كلوب يعلق على غياب صلاح..الزمالك عقدة ميدو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:13 م
أحمد هاني
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الخميس الموافق 3 -10-2019 ومن أبرزها:

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة

- حقق فريق الزمالك فوزًا بهدف دون رد على مضيفه مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السلام" فى إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

صدمة لجماهير الأهلي بشأن طبيعة بث مباراة أسوان في الدوري

- ‎أعلن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الأهلي والتي ستقام عصر السبت المقبل، على القنوات الأرضية فقط.

عاجل .. إصابة قوية لـ عبدالله السعيد تتسبب في مغادرته مباراة بيراميدز وطنطا

- تعرض عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز لإصابة قوية أثناء مشاركته فى لقاء فريقه أمام طنطا المقام الآن باستاد طنطا ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى .

3 صفقات من خالد مرتجي لـ جماهير وأعضاء الأهلي.. تعرف عليها

- ارتبط المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بشكل خاص بأعضاء وجماهير القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، ولم يكن هذا الأمر بسبب والده الراحل الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي الذي كان يشغل رئيس النادي في وقت سابق وأحد رموزه ولكن بسبب إخلاص مرتجي الابن للقلعة الحمراء.

كلوب يعلق على غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر

- كشفت تقارير إنجليزية عن موقف ليفربول من قرار عدم انضمام المصري محمد صلاح إلى منتخب بلاده في التوقف الدولي القادم الخاص بشهر أكتوبر.

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