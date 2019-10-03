رفضت قول تلك الجملة.. زاهي حواس يكشف كواليس تصوير فيلم مع عمر الشريف

قال وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إنه شارك مع الفنان الراحل عمر الشريف في أول فيلم تسجيلي داخل الأهرامات، وقد طلب منه قول عبارة "انه كان الملك خوفو وقد عاد للحياة مرة أخرى"، ولكنه رفض قول تلك العبارة في آخر مشهد، نظرا لأنه سيهاجم بشدة بعدها من بعض منتقديه، وقد عوضها بقول "أنه كان يرغب في كونه الملك خوفو".



وتابع، "زاهي حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الفنان الراحل عمر الشريف ساعده فيما بعد خلال مناظرة كبرى مع بعض المدعين كون الأهرامات بنيت من سكان قارة أطلنطيس المفقودة.



ولفت إلى أنه طلب من عمر الشريف تقديمه في تلك المناظرة، نظرا لما كان يتمتع به من شعبية جارفة.