Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رفضت قول تلك الجملة.. زاهي حواس يكشف كواليس تصوير فيلم مع عمر الشريف

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:14 م
عمر الشريف وزاهي
عمر الشريف وزاهي حواس
Advertisements
خالد محيي الدين
قال وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إنه شارك مع الفنان الراحل عمر الشريف في أول فيلم تسجيلي داخل الأهرامات، وقد طلب منه قول عبارة "انه كان الملك خوفو وقد عاد للحياة مرة أخرى"، ولكنه رفض قول تلك العبارة في آخر مشهد، نظرا لأنه سيهاجم بشدة بعدها من بعض منتقديه، وقد عوضها بقول "أنه كان يرغب في كونه الملك خوفو".

وتابع، "زاهي حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الفنان الراحل عمر الشريف ساعده فيما بعد خلال مناظرة كبرى مع بعض المدعين كون الأهرامات بنيت من سكان قارة أطلنطيس المفقودة.

ولفت إلى أنه طلب من عمر الشريف تقديمه في تلك المناظرة، نظرا لما كان يتمتع به من شعبية جارفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان بيشتمني كتير.. زاهي حواس يروى أسرارا عن عمر الشريف خلال فترة مرضه.. فيديو

مصري آخر يحب الأميرة ديانا .. زاهى حواس يكشف الأيام الأخيرة في حياة عمر الشريف .. فيديو

زاهى حواس يتأثر عند حديثه عن عمر الشريف.. فيديو

زاهي حواس يروي تفاصيل تاتو الفتاة الأجنبية ويكشف الأيام الأخيرة في حياة عمر الشريف.. فيديو

زاهي حواس: أتلقى شتائم أسبوعيا لاتهامي بإخفاء دلائل وجود قارة أطلانطس

زاهي حواس: أوباما أول رئيس أمريكي يتجول داخل الهرم.. ورفضت ركوبه الجمل

ترشيحاتنا

أيهما أجمل.. إطلالتان جريئتان لـ هيفاء وهبي في مسابقة ملك جمال لبنان

الأهلي يدفع بوجه جديد أمام أسوان .. تعرف عليه

اللحوم الحلال للمسلمين تثير أزمة في إيطاليا

شاهد.. أول صور لنسر الأهلي قبل الافتتاح الرسمي لبوابات فرع مدينة نصر

ما هى وأسباب ظهورها.. اقضي على جلد الوزه في 3 خطوات

الرئيس السيسي يصدر القانون الخاص بالمحال العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادة ومسئولو الإمارات يهنئون رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد عودته

أيهما أجمل.. إطلالتان جريئتان لـ هيفاء وهبي في مسابقة ملك جمال لبنان

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة