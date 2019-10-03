مصر تعرض تجربتها لإنقاذ موقع أبو مينا الأثري في مؤتمر دولي برومانيا.. صور

قدم د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية تقريرًا مفصلًا إلي وزير الآثار، يتضمن نتائج المؤتمر الدولى لحماية التراث الثقافى والطبيعى المهدد الذى حضره فى مدينة بوخارست برومانيا.



مشاركة مصر جاءت ضمن ممثلين من 20 دولة هى أرمينيا، أذربيجان ، أستراليا ، بلجيكا ، شيلى ، ساحل العاج ، الدنمارك ، مصر ، جورجيا ، ألمانيا، إيطاليا ، كينيا، ليتوانيا ، ناميبيا، نيجيريا، رومانيا ، صربيا ، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان ،رومانيا، بالإضافة إلى خبراء منظمة اليونسكو.



وخلال مشاركته عرض رئيس القطاع جهود الحكومة المصرية لإنقاذ موقع أبو مينا وتصحيح أوضاعه، لرفعه عن قائمة التراث العالمى المهدد، والمشاكل التى تواجه الموقع والدراسات التى تضمنت الحلول التى وضعت والجاري تنفيذها لحماية الموقع.



وأوضح كيفية تضافر جهود وزارات الآثار والزراعة والري والتنمية المحلية وأساتذة الجامعات والكنيسة المصرية لإنقاذ الموقع، وأوضح أنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من المشروع الجارى لتخفيض المياه السطحية وتحت السطحية، مع تثبيت المياه الجوفية بالموقع.