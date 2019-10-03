حمادة صدقي ينتقد أداء لاعبي الزمالك أمام المقاصة

انتقد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، أداء الزمالك أمام مصر المقاصة، مشيرًا إلي أن المباراة كانت متوسطة بين الفريقين.



ونجح الزمالك في الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف عن طريق أحمد سيد زيزو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام ببطولة الدوري.



وأكد صدقي في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، أن الفوز جاء بمجهود فردي عن طريق هجمة عنترية لزيزو في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جملة فنية واضحة للاعبي الزمالك.



وأضاف صدقي، أنه لا يوجد جماعية في أداء الزمالك والهجمات تضيع مبكرًا بشكل غريب، مؤكدًا أن هناك علامات استفهام على أداء عدد من لاعبي الأبيض رغم حصولهم على راحة لفترة طويلة بعد عدم إقامة مباراة الفريق السنغالي في دوري أبطال أفريقيا أمام جينراسيون.



كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بتروسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبورت ولم تقم المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل.