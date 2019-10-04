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توك شو

مصمم لبناني: الكثير من الفنانات يتمنون العمل معي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
المصمم اللبناني إيليا
المصمم اللبناني إيليا وهبة
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توك شو
قال المصمم اللبناني إيليا وهبة، إن والدته كانت وراء دعمه في مجال التصميمات، حيث إنه تربى في هذه الأجواء بالأسرة حين كانت والدته وعماته يعملون في نفس المجال أو مجالات قريبة من ذلك، موضحًا أنه عّمل منذ صغره أن يقتحم هذا المجال بكل قوة ويكون الاختصاص فيه على دراسة وليس قائم على موهبة فقط.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره على قناة تن، أنه فضل العمل مع نفسه وليس العمل ضمن مجموعة من الأشخاص، مستطردًا :" بحب أكون شغال لوحدي، عشان كده فتحت مشغل لوحدي، وبقى عندي زباين خاصين بي وسعيت للنجاح بفضل الله قدرت أعمل كل شيء".

وأشار المصمم اللبناني، إلى أن الفنانات الذين يعملون معه ويقوموا بارتداء الفساتين من تصميمه يتركون الحرية له في اختيار التصميم حيث إنهم يثقون فيه، مضيفًا :" بدون ثقة اللي بصمم لهم ما راح أبقى ناجح معاهم، نجحت الحمد لله مع الفنانات بشكل كبير، وفيه ناس كتير بحب أصمم لهم، أنا من الفانز المعجبين بالسيدة ماجدة الرومي، وهيفاء وهبي، ونجوى كرم، وأحب أن أقوم بتصميم لهم فساتين".

وأوضح أن هناك الكثير من الفنانات بلبنان يتمنى العمل معهم في أعمال التصميم، كما أنه كان يقوم بعمل تصميمات للأكسسوارات ولكن توقف عن هذا العمل بسبب بعض الانشغالات وخاصة تصميمه لفساتين الأفراح والسهرة والتي تأخذ منه وقت طويل، موضحًا في الوقت ذاته أنه يفضل اللون الأبيض في تصميماته في فساتين الفرح ولا يحب استخدام اللون السكري أو الأوف وايت.
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