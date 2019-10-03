غدا.. طائرة المنيا تستضيف بني سويف في ثاني جولات الدور التمهيدي للممتاز

يستضيف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا ، غدًا الجمعة، فريق بني سويف في ثاني جولات الدور التمهيدي للممتاز المقامة بصالة استاد المنيا في الرابعة عصرًا.



وقال "إبراهيم عبد الحكم" المدير الفني للمنيا إن الفريق استأنف تدريباته ، أمس الأربعاء، بعد راحة لمدة 24ساعة، وأن التدريبات تمت بعد دراسة كاملة للفريق المنافس للوقوف على نقاط الضعف واستغلالها في المباراة من أجل تحقيق الفوز، إلى جانب وضع خطة فنية للفريق لعلاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنيا في مباراتهم بالجولة الأولى .



وأوضح عبدالحكم أن التدريبات انتظمت على مدار يومين بتدريبات مهارية وفنية للاعبي الفريق؛ لتختتم ، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بني سويف المرتقبة.

