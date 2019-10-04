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مرأة

بجلسة تصوير.. صفاء سلطان تحارب السرطان بإطلالة ملائكية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
ريهام قدري
نشرت الفنانة صفاء سلطان على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وبتادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لمحاربتها لمرض السرطان.

وظهرت صفاء بإطلالة بسيطة وأنيقة بفستان من اللون البينك وسط ورد من نفس اللون بكتف وكتف وفستان كرانيش مدرج واعتمدت تسريحة رقيقة مزينة بالورد علي الشعر باللون الفوشيا .

وتألقت صفاء بمكياج هادئ غير من ملامحها وعدسات باللون اللبني او الاخضر وسط ديكور متناسق مع إطلالتها ، وكتبت صفاء "أنت قوية ومازلت على قيد الحياة وبإمكانك مواجهة أي مشاكل في هذه الحياة حتى ولو كان السرطان".



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