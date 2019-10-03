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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يقيل 67 مسئولا من مناصب قيادية بالجامعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:19 م
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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شيماء مصطفى
أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، قرارات بإقالة عدد من مديري الجامعات، ورؤساء مجالس إداراتها، وتعيين مسؤولين آخرين بدلا عنهم.

ووفقًا لوكالة "سونا" السودانية، أصدر "حمدوك"، ثلاثة قرارات قضى فيها بإعفاء عدد من رؤساء مجالس الجامعات، من مناصبهم، فضلا عن فصل عدد من مديري الجامعات، ونوابهم، وتعيين عدد من المسؤولين في تلك المناصب.

ونشرت "سونا"، أسماء 67 مسؤولا تمت إقالتهم، لافتة إلى أن "حمدوك" وجه القرار لوزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
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