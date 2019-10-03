اهم الاخبار: خفض اسعار البنزين فى مصر.. سقوط ضحايا بمظاهرات العراق .. الأهلى يطارد مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الخميس 3-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
انخفاض أسعار البنزين 80 و 92 و 95 .. تفاصيل
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا" اقرأ المزيد " .
ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 29 قتيلا
أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل متظاهر في ساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد" اقرأ المزيد ".
أسرار دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات بأبطال إفريقيا
يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " حالة كبيرة من السرية بشأن تحقيقاته فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر اقامتها الأحد الماضى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد ".
بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تسعير الغاز لعدد من الصناعات، ومنها الأسمنت والسيراميك لتدعيم هذه الصناعات "اقرأ المزيد ".
مجلس الأهلى يبحث خطوات التصعيد الدولى ضد تجاوزات رئيس الزمالك
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الساعات القادمة لبحث عدد من الملفات التي يأتي على رأسها الخطوات التي اتخذها المجلس ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة " اقرأ المزيد " .
زاهي حواس يروي أسرارا خاصة عن اكتشافات مقابر الأنبياء
قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إنهم عثروا علي 37 آسيويا يرتدون ملابس تعود لفلسطين في احد مقابر منطقة "بني حسن" بمحافظة المنيا، يترأسهم رجل يدعى "ابشا"، والذي يدعي البعض من دارسي التوراة والإنجيل كونه سيدنا "إبراهيم" عليه السلام، ولكن تلك التحليلات لا يوجد عليها اي دليل" اقرأ المزيد ".
مفاجأة عن صفقة القرن.. صحيفة إسرائيلية تكشف مصير الخطة الأمريكية بعد عزل ترامب
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسئول في الإدارة الأمريكية تأكيده أن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب بفتح تحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدًا لعزله لن يؤثر على الإطار الزمني لطرح خطة السلام المعروفة بصفقة القرن" اقرأ المزيد ".
انخفاض أسعار البنزين 80 و 92 و 95 .. تفاصيل
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا" اقرأ المزيد " .
ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 29 قتيلا
أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل متظاهر في ساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد" اقرأ المزيد ".
أسرار دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات بأبطال إفريقيا
يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " حالة كبيرة من السرية بشأن تحقيقاته فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر اقامتها الأحد الماضى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا" اقرأ المزيد ".
بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تسعير الغاز لعدد من الصناعات، ومنها الأسمنت والسيراميك لتدعيم هذه الصناعات "اقرأ المزيد ".
مجلس الأهلى يبحث خطوات التصعيد الدولى ضد تجاوزات رئيس الزمالك
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الساعات القادمة لبحث عدد من الملفات التي يأتي على رأسها الخطوات التي اتخذها المجلس ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة " اقرأ المزيد " .
زاهي حواس يروي أسرارا خاصة عن اكتشافات مقابر الأنبياء
قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إنهم عثروا علي 37 آسيويا يرتدون ملابس تعود لفلسطين في احد مقابر منطقة "بني حسن" بمحافظة المنيا، يترأسهم رجل يدعى "ابشا"، والذي يدعي البعض من دارسي التوراة والإنجيل كونه سيدنا "إبراهيم" عليه السلام، ولكن تلك التحليلات لا يوجد عليها اي دليل" اقرأ المزيد ".
مفاجأة عن صفقة القرن.. صحيفة إسرائيلية تكشف مصير الخطة الأمريكية بعد عزل ترامب
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسئول في الإدارة الأمريكية تأكيده أن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب بفتح تحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدًا لعزله لن يؤثر على الإطار الزمني لطرح خطة السلام المعروفة بصفقة القرن" اقرأ المزيد ".