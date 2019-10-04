8.3 مليار جنيه قيمة تداول البورصة في أسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 8.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1594 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1415 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 53.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.56% خلال الأسبوع.