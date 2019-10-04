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حوادث

تجار مخدرات وأسلحة.. أمن الجيزة يسقط 43 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
واصلت مديرية أمن الجيزة مداهمة البؤر الإجرامية بمختلف المناطق، ونجحت خلال 24 ساعة في إلقاء القبض على 43 متهما من تجار المواد المخدرة والأسلحة والذخائر قبل ترويجها.

وبحسب بيان، أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 38 متهما – 33 اتجار- 4 تعاطي – 3740 جرام حشيش – 369 أقراص – 920 جرام إستروكس – 404 جرام هيروين – 0 جرام شادو – 600 جرام بانجو.

أما في مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت القوات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 5 متهمين - 5 دفاع – طبنجه عيار 9مم – فرد خرطوش محلى الصنع – 0 بندقة ألية عيار 7،62×39 –5 طلقات خرطوش عيار 12 مم.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتستمر حملات أمن الجيزة تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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