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أخبار البلد

سامح عاشور يكرم أبناء المحامين المتفوقين باحتفالية شمال الجيزة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
نظمت نقابة محامين شمال الجيزة، حفل تكريم للحاصلين على درجتي الدكتوراة، والماجستير، والمتفوقين من أبناء المحامين في الشهادات المختلفة، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وعدد من أعضاء مجلسي النقابة العامة، والفرعية.

قال سامح عاشور إن تكريم المتفوقين من أسعد المناسبات التي يشارك فيها، مضيفا: "نعتز بتفوق المحامين وأبنائهم باعتبارهم الأمل في المستقبل".

وشدد سامح عاشور، على أن النقابة تحاول جاهدة أن تقدم للمحامين الجديد في الخدمات المقدمة لهم سنويا، دعما لهم ولدورهم الاجتماعي والأسري، لكي يكونوا على أعلى مستوى من الانتماء الوطني والنقابي والمهني، معربا عن أمنياته في أن يكون المتفوقون دراسيا نجوم المستقبل القريب، وقيادات هذا الوطن.

وفي سياق آخر، كرمت النقابة الفرعية "عاشور"، على جهوده في خدمة المحاماة والمحامين، وسلم كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة عن شمال الجيزة درع النقابة الفرعية له.

وفي ذات السياق، تم تكريم أسماء الراحلين خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد البهنساوي، نقيب فرعية شمال الجيزة، ومحمد مكاوي، أمين عام نقابة الجيزة الأسبق، كما كرم طه راشد رئيس لجنة الدفاع عن المحامين بالجيزة على جهوده في دعم المحامين والدفاع عنهم.

حضر الاحتفالية، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وسيف حماد، وعبد الجواد أحمد، وإسماعيل طه، ومصطفى البنان، وصالحين المهدي، وعيسى أبو عيسى، ووليد سرحان القائم بأعمال النقيب الفرعي، والسيد جابر، وصبحي القلعاوي، ورمضان كشك، وأحمد عامر، وهيثم علي، وأكرم الدماطي، وعبد الله القطامي، أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وضيف الطيب أمين صندوق عضو مجلس فرعية جنوب الجيزة، وحسن أبو دهيس عضو مجلس فرعية سوهاج.
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