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اقتصاد

البورصة ترتفع 2.6% الأسبوع الماضي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14217 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.6%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 4.5% مسجلا 522.31 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند مستوى 17135 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17135 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 4.23 % مغلقا الفترة عند 1396 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 18 مليار جنيه مسجلا مستوى 713.8 مليار جنيه مقابل 695.8 مليار جنيه.
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