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اقتصاد

اليوم.. انقطاع مياه الشرب بالدقي وجامعة الدول العربية لمدة 8 ساعات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بالدقى
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه اليوم الجمعة الموافق 4/10/2019 من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالى، بمناطق (حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة متفرعاته - كورنيش النيل بدءا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته) وضعف المياه بحي بولاق الدكرور.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل احمد عبد العزيز مع شارع جامعه الدول العربيه المهندسين.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
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