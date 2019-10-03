الصيد ينظم حفل عشاء مفتوحا لأعضاء النادي.. صور

نظم نادي الصيد ، مساء اليوم الخميس، حفل عشاء بوفيه مفتوح بفرع الدقي ، وسط حضور كبير من أعضاء النادي.
وتضمن حفل العشاء، فقرة فنية لكل من الفنان كريم حسام والفنانة رباب توفيق.
وحرص كل من محمد الشرقاوي ومحمد شرف عضوي مجلس ادارة النادي ، علي حضور حفل العشاء.
وشهد حفل العشاء، إشادة كبيرة من أعضاء نادي الصيد من حيث التنظيم والجودة.
وتضمن حفل العشاء، فقرة فنية لكل من الفنان كريم حسام والفنانة رباب توفيق.
وحرص كل من محمد الشرقاوي ومحمد شرف عضوي مجلس ادارة النادي ، علي حضور حفل العشاء.
وشهد حفل العشاء، إشادة كبيرة من أعضاء نادي الصيد من حيث التنظيم والجودة.