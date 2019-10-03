الصيد ينظم حفل عشاء مفتوحا لأعضاء النادي.. صور

نظم نادي الصيد ، مساء اليوم الخميس، حفل عشاء بوفيه مفتوح بفرع الدقي ، وسط حضور كبير من أعضاء النادي.



وتضمن حفل العشاء، فقرة فنية لكل من الفنان كريم حسام والفنانة رباب توفيق.



وحرص كل من محمد الشرقاوي ومحمد شرف عضوي مجلس ادارة النادي ، علي حضور حفل العشاء.



وشهد حفل العشاء، إشادة كبيرة من أعضاء نادي الصيد من حيث التنظيم والجودة.

