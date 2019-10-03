الشرطة توقف مباراة ديديلانجي وكاراباج الأذربيجاني بسبب علم أرمينيا.. فيديو

إيقاف مباراة ديديلانجي وكارباغ اغدام بسبب إقتحام الجمهور 00:00 / 00:39 LIVE 00:00 undefined

شهدت مباراة فريقي ديديلانجي وكاراباج الأذربيجاني التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في الدوري الأوروبي، أحداث شغب.واستفز جمهور ديدلانجي من لوكسمبروج، الفريق الأذربيجاني، بعد أن وضع الجمهور علم أرمينيا على طائرة صغيرة ظلت تطير فوق الملعب، طيلة الشوط الأول، والذي لم يكتمل، بعد تدخل الشرطة لحل الأزمة.أما تاريخيًا فترتبط مشكلة سياسية بين أذربيجان وأرمينيا، الأمر الذي جعل لاعبي كاراباج، يحاولون إسقاط الطائرة، عن طريق رميها بالكرة، في نفس الوقت الذي اقتحم فيه الجمهور ملعب اللقاء.