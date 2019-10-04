Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كلمة واحدة إذا لم يذكرها خطيب الجمعة تبطل خطبته.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن خطبة الجمعة لها أركان، أولها الحمد والثناء على الله ولابد فيه من ظهور لفظ الجلالة، فمن أخفى لفظ الجلالة أو أضمره فلا تصح خطبته كأن يقول "الحمد لوليه والصلاة على نبيه.

وأضاف جمعة، في فيديو له، أن الركن الثاني، هو الصلاة والسلام على رسول الله ولا يشترط الصلاة على آل النبي، أما الركن الثالث: احتواء الخطبة على آية يأمر فيها بالتقوى مثل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".

وتابع: الركن الرابع: الجلوس بين الخطبتين وإعادة الحمدلة والصلاة على النبي في الخطبة الثانية، أما الشهادتين فلا يعتبروا ركن من أركان الخطبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاة عيد الاضحى .. الإفتاء تحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء.. وتنصح بـ 10 سنن حرص الرسول عليها

احذر.. هذا الفعل يقع فيه الكثيرون أثناء الخطبة ينقص ثواب صلاة الجمعة

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء توضح حكم إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.. وإذا صلى الرجل بزوجته يأخذ ثواب الجماعة.. البحوث الإسلامية يوضح.. هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟

النوم أثناء خطبة الجمعة سببه طريقة شائعة للجلوس نهى عنها رسول الله

ترشيحاتنا

بعد هزيمة فريقه.. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا لإلغاء تسلم جائزة المباراة.. شاهد

بقيتى أكتر من رانيا يوسف .. نجلاء بدر تثير الجدل بفستان شفاف.. شاهد

حادث مفزع.. سائق يسحل سيدة ويجرها من شعرها بجوار سيارته.. شاهد

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

راقصة تتحول لـ زومبي في ثلاث ساعات.. والسبب مساحيق التجميل

قصف جبهة.. نبيل الحلفاوي يسخر من أداء حكم مباراة الزمالك والمقاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور

في الذكرى الـ150 لميلاده.. سرقة رفات المهاتما "غاندي" من نصب تذكاري

بفستان لافت.. بلقيس تبهر متابعيها بإطلالتها فى الكويت