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رياضة

تعرف على جميع نتائج الدوري الأوروبي اليوم.. فوز أرسنال وخسارة بشكتاش وتعادل يونايتد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:43 م
أوباميانج - صورة
أوباميانج - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أقيمت اليوم 24 مباريات في الجولة الثانية بدور المجموعات من الدوري الأوروبي، وكانت أبرزها لقاء بشكتاش مع ولفرهامبتون الإنجليزي التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد بمشاركة النني المحترف ضمن صفوف الفريق التركي، إضافة إلى فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على الكمار الهولندي.

كما حقق فريق أرسنال الإنجليزي، فوزا كبيرا على ضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

وفيما يلي نعرض لكم نتائج جميع الـ 24 مباراة التي أٌقيمت اليوم.
تعرف على جميع نتائج الدوري الأوروبي اليوم.. فوز أرسنال وخسارة بشكتاش وتعادل يونايتد
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