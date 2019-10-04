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مرأة

قم جيدا بما عليك من واجبات ... نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 4 أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 4 أكتوبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 4 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 4 أكتوبر، إن ذلك يعني أن لديك ميلا دائما للتطور والتعلم، وتبحث عن سبل التقدم وزيادة مداركك.. أنت محب للتميز وتشعر دائما بحاجة ملحة للحركة، لكن قد تميل للعصبية وعليك أن تتحكم في ذلك.

ونصحت" فؤاد" مواليد 4 أكتوبر، عام ٢٠١٩ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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