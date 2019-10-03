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فن

اخبار الفن.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت.. أمير كرارة يجسد قصة الشهيد أحمد منسي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:52 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

احترام من فضلك.. أسما شريف منير تتسوق بـ الهوت شورت

نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستغرام، ظهرت فيها بأحد المولات التجارية بالعاصمة الإنجليزية لندن، أثناء تسوقها هناك.


شاهد.. أحمد صيام يحتفل بخطبة ابنته آية

احتفل الفنان أحمد صيام، بخطبة ابنته «آية الله»، على شاب من خارج الوسط الفني «محمد شوقي»، بحضور والدة العروس (الفنانة رانيا فتح الله)، وذلك في حفل اتسم بالخصوصية، والعائلية.


خالد النبوي ينشر البرومو الدعائي الأول لفيلمه يوم وليلة

نشر الفنان خالد النبوى، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "يوم وليلة" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.


أمير كرارة يعلق على اختياره لتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي

نشر الفنان أمير كرارة، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعقيد الشهيد أحمد منسي، معلقًا على اختياره لتجسيد حياة البطل الشهيد، في مسلسل يُعرض بالموسم الرمضاني 2020.


تسريب أغنية قديمة لـ نوال الزغبي.. بدك تسأل عليي

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مقطع فيديو لأغنية مسربة لها بعنوان «بدك تسأل عليي»، وانتشرت الأغنية بشكل واسع بين متابعي ومحبي نوال فور تسريبها.
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تسريب أغنية قديمة لـ نوال الزغبي.. بدك تسأل عليّ

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