أبرز فيديوهات التوك شو.. تعرف على حكاية المليونيرة المتسولة.. وحقيقة مقتل توت عنخ آمون

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.





بعد خفض أسعار البنزين .. تعرف على ترتيب مصر عالميا في البيع.. فيديو





عرض برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقرير فيديو عن، أسعار البنزين في مختلف دول العالم بالدولار الأمريكي.



وقال عمرو خليل، إن متوسط سعر البنزين فى العالم 1.7 دولار، إى 17.77 جنيه مصري.



وأشار عمرو إلى أن، هناك موقعا خاصا بالبترول يسمي جلوبل بترول بريس وضع تقريرا عن أسعار البنزين في 155 دولة وذلك فى 30-9-2019 الماضي.



وكشف أن كل دولة تقوم ببيع سعر البنزين وفقًا لسعرها المحلي، وأكد أن مصر فى المركز الـ 17 من حيث بيع البنزين بأقل سعر.





أول تعليق لـ نيهال خطيبة مصطفى أبو تورتة مع رضوى الشربيني..فيديو





قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بـ إحضار"تورتة" على الهواء، قائلة لـ "نيهال"، صاحبة واقعة "مصطفى تورتة"، قائلة: "أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي يا حبيبتي"، متابعة: "ولا يهمك".



وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة "التورتة"، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على فيسبوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معقبة: "ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني".



تابعت صاحبة واقعة "التورتة": "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".



ومن جانبها ردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني"، وتابعت موجهة حديثها لـ نيهال: "والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل".



في حين قالت "نيهال": "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، مطالبة الإعلامية بالذهاب إلى الإسكندرية لرؤيتهم.



وردت الإعلامية قائلة: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية، وإللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".



وانتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطوبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".





رابطة السيارات تكشف حالة الأسعار فى الفترة المقبلة





قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك حالة من الإنتعاش في الربع الثالث من العام فى سوق السيارات، وكشف أن هناك استقرار في السوق بالربع الأخير .



وأضاف المستشار أسامة ابو المجد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم ان بعض الحملات والتصريحات العشوائية تؤدي الى تخفيض الحصص الاستيرادية من قبل المستوردين وبعض الوكلاء في تقليل المعروض .



وأردف الى ان المنافسة ظاهرة صحية ووجودها مكسب للجميع ولكن نوعية المنافسة مختلفة مؤكدًا خلال في فترة من الفترات كانت هناك منافسة قوية في السيارات الصيني مما أدي الى انخفاض في متوسط بعض الماركات والإنتعاش في هذا النوع من السيارات.



وأشار الي أن هذا الانتعاش ينصب في صالح المستهلك في المقام الأول و التاجر في المقام الثاني الثانوي .



وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أنه بعد إنخفاض المنشأ الأوروبي في 3 شرائح أدي على تعرض السيارات الصيني لمأزق كبير، وكشف أن هناك استقرار في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.



توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن لأوضاع في أمريكا تزداد اشتعالًا بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي حول إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن رؤيته للعالم المرحلة المقبلة، تتضمن تفكيك الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى دويلات.



ولفت "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن العائلات الأربع الاقتصادية تعمل على صناعة الأحداث في العالم منذ القرن الـ17، وهذا يأتي في إطار تنفيذ مفاهيمهم الدينية الخاصة، لافتَا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على تنفيذ خطة العائلات الأربع الاقتصادية، للتمكن السياسي من مصر.



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يخضع لمساومات وضغوط من قبل العائلات الاقتصادية الأربع التي تحكم العالم، من خلال ملكيتها للكثير من الشركات الاقتصادية حول العالم.



وأوضح عكاشة أن العائلات الأربع، تضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بصورة كبيرة الفترة الحالية، مستغلة إجراء "نتنياهو" مكالمة مع أحد شركات الاتصالات الإسرائيلية ومطالبتهم بتلميع صورته وصورة زوجته، أما أزمة الرئيس الأمريكي فتتمثل في مكالمة من "ترامب" لرئيس أوكرانيا، لكي يعيد فتح التحقيقات في قضية نجل منافسه الرئيسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جون بايدن.



ونوه إلى أن الصين أعلنت عن تصنيع صواريخ عابرة للقارات بمسافات تصل للعمق الأمريكي، وهذه الصواريخ قادرة على تدمير مساحات كبرى، وفي نفس الوقت إتفقت مع روسيا الاتحادية لشراء منظومة الدفاع إس 500 التي تعد من أفضل المنظومات الدفاعية في الأرض





تمتلك 900 ألف دولار في البنك.. حكاية المتسولة المليونيرة.. فيديو







عرض برنامج "بي بي سي ترندينج"، المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربي"، تقريرا عن متسولة لبنانية مسنة تمتلك أكثر من 900 ألف دولار أمريكي.



الحاجة وفاء التي تعيش بمنطقة صيدا اللبنانية، وهي امرأة مسنة تفترش الشوارع لطلب المعونة ويتصدق لها المارة بما يستطيعون.



وتأخذ الحاجة وفاء ما يكفي قوت يومها من الأموال ثم تتجه بعد ذلك إلى أحد البنوك لإيداع ما تحصلت عليه من المحسنين طوال اليوم.



وتسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على البنك اللبناني لدعمه جماعات إرهابية ما أدى إلى إغلاقه وتولي المصرف المركزي دفع كل مستحقات الدائنين، وهو ما أدى إلى كشف حساب الحاجة وفاء في البنك والذي وصل إلى 900 ألف دولار أمريكي.



زاهي حواس يكشف حقيقة قتل توت عنخ أمون





قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الأدلة والأبحاث الجارية علي جثة الملك "توت عنخ امون"، أثبتت أن الفتحة في مؤخرة رأسه تمت خلال التحنيط لإضافة السوائل الخاصة لحفظ الجثة فقط، ما يؤكد عدم وفاته مقتولا أثر ذلك الثقب.



وأضاف "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الملك توت عنخ أمون كان يعاني من الإصابة بالملاريا والفلات فوت، لافتا إلي أن هناك فريقا كاملا من البحث لإثبات طريقة وفاة توت عنخ آمون، والتي يعتقد أنها كانت بسبب التسمم.



وتابع، أن الملك توت تعرض لحادث قبل وفاته بيومين تسبب له في تلوث كبير، موضحا أنه حكم مصر لمدة عشرة أعوام، حين كان عمره 9 سنوات فقط.





زاهي حواس يكشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر





قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن كل الدلائل تؤكد وجود مقبرة الإسكندر الأكبر في منطقة الإسكندرية القديمة، وسوف يتم اكتشافها عاجلا أم آجلا أسفل أحد تلك المنازل.



وتابع "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مخرج فيلم الإسكندر الأكبر يعتقد دفن الإسكندر في سوريا، ولكن ذلك غير صحيح فقد دفن في الإسكندرية القديمة في مصر.



وأضاف: أن هناك دلائل تاريخية عن بعض من زوار تلك المقبرة في الإسكندرية.