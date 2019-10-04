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عمال مصر: المواطن البسيط يعاني من جشع التجار.. الرئيس السيسي يعمل على محاربة الغلاء.. وتخفيض الأسعار يأتي بفرض الرقابة على الأسواق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي
العمال: تخفيض الأسعار يأتي بفرض الرقابة على الأسواق

رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: معاناة الطبقة المتوسطة سببها جشع التجار

نائب عمال مصر: الرئيس يعمل على محاربة الغلاء

بعد توجيهات الرئيس السيسي، بتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، طالب الاتحاد العام لعمال مصر، بتنفيذ تشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار، ولكي يستفيد المواطنين بانخفاض أسعار المنتجات وخاصة السلع الأساسية.

قال سعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، أنه يفضل تخفيض الأسعار بدلا من ارتفاع الأجور، معقبا: "العدالة تتحقق بخفض الأسعار وتوفير السلع الاساسية"، مضيفا ان رفع الأجور لا يطبق علي جميع الفئات وخاصة العمالة الموسمية.

وأكد النقيب، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب فرض رقابة صارمة على الأسواق، والتأكد بالتزام جميع التجار والمحلات والاسعار القانونية بدون مزايدة، وتطبيق إجراءات حاسمة على المخالفين.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، ان الطبقة المتوسطة تعاني من ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الاساسية والتي تعمل الدولة على قدم وساق بتوفيرها وباسعار مناسبة، والمواطن لا يشعر بها بسبب جشع التجار.

قال مجدي البدوي، ورئيس اتحاد العمال الفرعي بالإسكندرية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ان أكثر من نصف معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة سببها ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأكد البدوي، لـ"صدي البلد" ان الأسواق المصرية معظمها موجودة بالشوارع ولا توجد رقابة حقيقية عليها، مضيفا ان ذلك يجعلهم يفرضون الأسعار المرتفعة علي المواطنين.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه يجب فرض الرقابة علي جميع الأسواق لمكافحة جشع التجار، والاسعار الخرافية التي يضعها التجار بدون وجه حق على السلع.

وأشار الي ان الرئيس السيسى يكلل جهوده لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة كريمة.



قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ان الرئيس السيسي يعمل على محاربة الغلاء بكل الطرق من خلال توجية تعليمات هامة للمسؤولين.

واكد الدبيكي لـ"صدي البلد" أن ما يقع علي كاهل المواطن من غلاء نتيجة للتطبيق الخاطئ للمسؤولين لتلك التعليمات، فيجب فرض الرقابة وخاصة على المنتجات الغذائية حتى يستفيد المواطن بشكل مباشر من انخفاض الاسعار.

وأوضح رئيس رئيس النقابة العامة، أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يؤدى دوره فى التواصل مع مسئولى الدولة بسبب تعنتهم برفض المقابلات المطلوبة لتوصيل نبض الشارع.

وأضاف الدبيكي، أن الرئيس يعمل والوزارات تستعرض فقط ولا تعلم ولا تعى مشاكل المواطنين نهائيا.


وطالب الرئيس السيسي بتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
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نائب عمال مصر: الرئيس يعمل على محاربة الغلاء

رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: معاناة الطبقة المتوسطة سببها جشع التجار

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