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تعليم

التعليم تطالب المدارس بسرعة تسجيل بيانات الفئات المعفاة من المصروفات هذا العام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
العام الدراســي الجديد
العام الدراســي الجديد
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس التابعة لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، توصي بسرعة تسجيل بيانات الفئات التي تم اعفائها من المصروفات الدراسية وفقا للقرار الوزاري 193 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2019 .

كما شددت على المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات أبناء العاملين بالقطاع الحكومي بالتربية والتعليم.

وقالت الوزارة : يتم تسجيل هذه البيانات عن طريق التطبيق الالكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات التلاميذ على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ، وذلك بعد استلام الطلبات والمستندات المعتمدة من أولياء الأمور.

وأكدت ضرورة التنبيه على ضرورة تحري الدقة في تسجيل البيانات المطلوبة وعدم التداخل بينها لعدم تعرض المسئولين بالمدارس للمساءلة القانونية في حالة وجود أخطاء.

ونبهت الوزارة على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة بكافة المدارس في موعد غايته 10 أكتوبر 2019 .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعفاء عددا من الفئات الطلابية من سداد الاشتراكات المدرسية واشتراكات الانشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المعفاة هي: أبناء شهداء 25 يناير ، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاه ، وأبناء الشهداء ضحايا الارهاب.

كما قررت الوزارة إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها ، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

وقررت وزارة التربية والتعليم إعفاء الطلاب يتامى الأب ، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل ، وأبناء المكفوفين ، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون، وغير القادرين بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي ، والمفقودين في الحرب، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة بمحافظة البحر الاحمر ، ومدارس شمال سيناء.

وتقرر إعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد مدارس التعليم المجتمعي ، والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررون من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين ، ويلتزم ولي امر الطلاب المشار إليهم بسداد الرسوم المقررة بقوانين ، على أن يتحمل حساب رعاية اليتماى بالمدرسة والادارة والمديرية التعليمية والادارة العامة للتربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين.

وتخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الاضافية المقررة ، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم ، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.
التعليم تطالب المدارس بسرعة تسجيل بيانات الفئات المعفاة من المصروفات هذا العام
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