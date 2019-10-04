أكثر من 3000 أتوبيس.. هيئة النقل العام بالقاهرة تعلن عن خطة التحول إلى الغاز الطبيعي .. وتؤكد: توفر 324 مليون جنيه سنويا عن نظيرتها بالسولار .. و5 محطات للتموين في الجراجات وخطة للتوسع فيها

تحويل الأسطول للغاز الطبيعي تدريجيا خلال 4 سنوات

121 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز الطبيعي

78 مليون لتر تستهلكها الهيئة سنويا بـ526.500 مليون جنيه 9 آلاف شهريًا و108 سنويًا يوفرها أوتوبيس الغاز الواحد





عزمت هيئة النقل العام بالقاهرة، على تحويل أسطولها البالغ أكثر من 3000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خاصة أن مصر أصبحت من الدول الكبرى فى إنتاج الغاز الطبيعى بعد الاكتشافات الجديدة، وللحفاظ على البيئة.





وأعلنت الهيئة عن خطتها التي تشمل تغيير كل الأتوبيسات بشكل تدريجي خلال فترة زمنية تصل لـ 4 سنوات فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتحويل كل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى.





وفي هذا السياق، شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل علي تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





وتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.





وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود والحفاظ على البيئة .





وأكدت المحافظة أن تحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى يوفر 324 مليون جنيه سنويا.





وكشفت الهيئة أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك حوالي 120 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي بـ810 جنيهات بسعر 6.75 جنيه للتر، والغاز بـ 525 لنفس فترة التشغيل والتي تقارب 15 ساعة ، حيث ستهلك من 150 لـ160 متر مكعب يوميًا كمتوسط ، بسعر 3.50 جنيه لمتر الغاز، ليوفر بذلك ما يقرب من 300 جنيه يوميًا بالنسبة للأتوبيس الذى يعمل بالسولار.





وإذا تم حساب فرق الاستهلاك اليومى لكل من الاتوبيس العامل بالغاز والأتوبيس العامل بالسولار، سنجد أن الأول يوفر ما يقرب من 300 جنيه يوميا، بما يعادل 9 آلاف شهريًا و108 آلاف سنويًا، وذلك للأتوبيس الواحد.





وتستهلك الهيئة بالكامل 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بإجمالي 43.875 مليون جنيه، أي بما يعادل 78 مليون لتر سنويا بـ526.500 مليون جنيه سنويا.





وتمتلك الهيئة نحو 3 آلاف أتوبيس ، وبعد تحويل كل أسطولها بالغاز الطبيعى فإن ذلك من شأنه توفير 324 مليون جنيه سنويًا للهيئة ، حيث سيوفر الأتوبيس الواحد 108 الاف سنويا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهذا إذا تم حسابه فيقدر بالمليارات التى يتم إنفاقها على المرضى.





الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعى، تكلفة شرائه نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ، أما الذى يعمل بالسولار، ثمنه 2 مليون و300 ألف تقريبًا ، إلا أن الغاز يظل الأرخص لأنه يوفر خلال مدة تشغيله الكثير من المال.





وسيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.





وفي نفس السياق أعلنت الهيئة عن خطتها لتطبيق التذكرة الإلكترونية على جميع خطوطها، وذلك فى إطار اتجاه الدولة، لاتخاذ خطوات جدية لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمي اللا نقدى، وتنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030، في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونى.





وأكد اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بصدد وضع آلية لتطبيق التذكرة الإلكترونية، والكروت مسبوقة الدفع على أسطول الأتوبيسات العاملة بالهيئة.



