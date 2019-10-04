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أخبار العالم

مرشحة لرئاسة منظمة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي مع إيران يمكن إنقاذه

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
الذرية
الذرية
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أ ش أ
قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارتا زياكوفا إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه.

وأضافت زياكوفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.
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