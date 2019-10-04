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توك شو

توفيق عكاشة: الاستقرار في مصر يؤدي إلى نمو اقتصادي.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
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قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن في كل فترة زمنية يجب أن يتم تنفيذ خطة متوافقة مع الرغبات الشعبية للبحث عن الاستقرار والابتعاد عن الشائعات، موضحًا أن الاستقرار في مصر يؤدي إلى نمو اقتصادي .

وأضاف توفيق عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن البعض أصبح ينساق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن المناخ المهيأ صالح لتصديق الجاهل.

وأكد "عكاشة" على ضرورة الحفاظ على قواتنا المسلحة لأنها العمود الحامل لعرش الشعب، والوقوف بكل قوة مع الشرطة المصرية، والجيش المصري والسلطة القضائية للحفاظ على الاستقرار.

وتابع: أي اختلال في الأعمدة الرئيسية يعتبر سقوط للشعب وليست الأنظمة لافتًا " أن الشعوب مستمرة و الحكومات متغيرة وزائلة".
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