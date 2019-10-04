تعرف على المتأهلين الـ 16 من كأس محمد السادس بعد انتهاء دور الـ 32

نجح 16 فريق عربي في حجز مقعدًا له بالدور المقبل من من كأس محمد السادس "البطولة العربية"، بعد إكتبمال النصاب بتأهل الوداد المغربي بعد تغلبه على ضيفه فريق المريخ السودانى، بنتيجة 2 – 0، على ملعب "محمد الخامس"، فى إياب دور الـ32 من البطولة.



وتشهد البطولة في نسختها الحالية تواجدًا مصري ممثلًا في الإسماعيلي بعد تأهله على حساب أهلي بني غازي الليبي و الاتحاد السكندري على حساب العربي الكويتي.



وجاءت الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل على النحو التالي:



الإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر

الشباب واتحاد جدة من السعودية

الوداد والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب

مولودية الجزائر من الجزائر

الوصل والجزيرة من الإمارات

المحرق من البحرين

الشرطة والقوة الجوية من العراق

شباب الأردن من الأردن

الترجي من تونس

نواذيبيو من موريتانيا