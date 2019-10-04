اقتصادية الوفد:الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد

أشاد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب في بيانه الصادر اليوم، بخطة الحكومة التي تُولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس علي تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.



وأكد قنديل فى بيان صحفى له على أن اهتمام الدولة بالصعيد خطوة مهمة و مميزة بعد ما عانى من اهمال في عهود سابقة، كما يٌعد تخصيص الحكومة لمبلغ 3.82 مليار جنيه موزعة قطاعيا لمحافظة الوادى الجديد، وتتوزع علي مشروعات التعليم ، الكهرباء، طرق، وإجراء عدد من الإصلاحات يثبت جدية الخطوات التنموية.



وأشار إلى أن توجه الحكومة لإحداث تنمية حقيقية بصعيد مصر يظهر جليا في إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالي 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

