تعرف على موعد سحب قرعة دور الـ 16 من كأس محمد السادس

نجح 16 فريقا عربيا في حجز مقعد له بالدور المقبل من من كأس محمد السادس "البطولة العربية"، بعد اكتمال النصاب بتأهل الوداد المغربي بعد تغلبه على ضيفه فريق المريخ السودانى، بنتيجة 2 – 0، على ملعب "محمد الخامس"، فى إياب دور الـ32 من البطولة.



وتقام قرعة دور الـ16 يوم السبت المقبل في تمام الخامسة مساءا بمدينة الرياض بالسعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والتي تذاع على قنوات أبو ظبي الرياضية .



وجاءت الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل على النحو التالي:



الإسماعيلي والاتحاد السكندري من "مصر"

الشباب واتحاد جدة من "السعودية"

الوداد والرجاء وأولمبيك آسفي من "المغرب"

مولودية الجزائر من "الجزائر"

الوصل والجزيرة من "الإمارات"

المحرق من "البحرين"

الشرطة والقوة الجوية من "العراق"

شباب الأردن من "الأردن"

الترجي من "تونس"

نواذيبيو من "موريتانيا"