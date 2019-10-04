شاب أسواني يستثمر ملامحه في تقديم شخصية بكار الكرتونية .. ويأمل في تجسيدها واقعيا .. صور

الابتكار الفني والإبداع دائمًا يعتبر طريق للنجاح وخطوة أولى وهو ما يتطلب فى نفس الوقت إصرار وعزيمة للوصول إلى الأهداف المرجوة .



وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على أحد هذه النماذج التي استغلت موهبه فى الشخصية والملامح لتجسيد شخصية لا تزال عالقة فى أذهان الجميع الصغار والأطفال وأيضًا الكبار وهو الشاب الأسوانى النوبى على أحمد على الطالب بكلية التربية قسم علم النفس بجامعة أسوان والذى استثمر مقوماته الطبيعية فى تجسيد شخصية " بكار " الكرتونية .



حيث أشار الشاب على بأن أصدقاءه يطلقون عليه لقب " بكار " لقرب الشبة بينه وبين الشخصية الكرتونية بكار ، وأنه منذ 3 شهور جاءته فكرة تجسيد شخصية بكار على أرض الواقع، وبدأت بالفعل فى متابعته لحلقات المسلسل الكرتونى من على الإنترنت والتركيز بعناية فى تحركاته وكلماته ، بالإضافة إلى ملابسه لإختيارها بدقة عالية وعناية فائقة.



وأضاف على أنه بدأ بالفعل فى إختيار الملابس والزى مثل الجلابية البيضاء والسديري ذات اللون الأحمر والطاقية الملونة والشنطة المعلقة على الكتف، علاوة على العناية بالمظهر الخارجي كقصة الشعر وغير ذلك ، ولم يترك شيئًا من تفاصيل شخصية بكار إلا ونفذها حتى "المعزة رشيدة" وكانت من أصعب الأشياء التى كان بها مشقة فى اختيارها حتى وصلت إلى "معزة" مميزة يمكن الاستعانة بها.



وتابع الشاب الأسوانى بأنه بدأ الموضوع غريبًا لدى أصدقاؤه وأسرته فى بدايته لأنهم لم يكن يعلمون ما كنت أنوي فعله ، وكان أصدقاؤه يهزئون به فى بادئ الأمر عندما كان يطلب منهم شراء معزة، لكن بعد أن ظهرت الفكرة أشادوا بها وشجعوه كثيرًا ودعموه .



وقال عندما انتهيت من تجهيز شخصية بكار وساعدنى فى ذلك صديقى المصور "محمد صلاح" والذى يعد المسئول الأول عن التقاط ألبومات الصور لى بالزى الكرتوني، وكنا نذهب إلى أماكن متفرقة فى أسوان دون الاعتماد على مكان واحد لالتقاط صور مميزة تحكى جمال الطبيعة فى مدينة أسوان ومنها جزيرة أسوان وبعض الأماكن غير المألوفة فى غرب سهيل ومعبد فيله وغير ذلك".



وأشار "على" إلى إعجاب عدد كبير من السائحين ومنهم وفد سياحى أمريكى تصادف مروره أثناء القيام بجلسة تصوير بمنطقة جزيرة أسوان، فاندهش عندما وجد الصورة الموجودة على الجدارية لبكار هى قريبة الشبه من الشاب الواقف أمامها بنفس الزى والمظهر، ودفعهم إلى طلب التقاط الصور التذكارية مع بكار.



وأوضح أنه أصبح لديه آلاف المتابعين من المصريين خارج محافظة أسوان تواصلوا معه وطلبوا مقابلته عندما يأتون إلى أسوان فى أقرب زيارة ، متمنيًا تجسيد شخصية بكار فى عمل فنى يجسد الشخصية الواقعية، كنوع من الدعاية السياحية لأسوان وإبراز القيمة الجمالية للمدينة السياحية فى أسوان .