محمد صلاح يكشف آخر استعداداته لـ مواجهة ليستر سيتي غدا السبت

حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصور جديده له أثناء مشاركته مع فريقه.ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له مع فريق ليفربول .وكانت آخر مشاركات محمد صلاح مع ليفربول يوم الأربعاء الماضي أمام ريد بول ببطولة دووري أبطال اوروبا حيث احرز هدفين وفاز الفريق برباعية مقابل ثلاث اهدافويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يتربع الريدز على قمة جدول البطولة برصيد 21 نقطة بعد تحقيقه الفوز في الـ7 جولات الماضية.جدير بالذكر أن صلاح شارك في جميع مباريات ليفربول هذا الموسم -عدا مباراة كأس الرابطة- (7 بالدوري- 2 بدوري أبطال أوروبا- مباراة الدرع الخيرية- مباراة السوبر الأوروبي) سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.