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محافظات

غلق كلي لفتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز اعتبارا من مساء اليوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز إعتبارًا من الساعة الـ 2 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم غدِ السبت.

وأوضحت المحافظة ان ذلك يأتي لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران .

وأوضحت المحافظة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل .
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