غلق كلي لفتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز اعتبارا من مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز إعتبارًا من الساعة الـ 2 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم غدِ السبت.



وأوضحت المحافظة ان ذلك يأتي لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران .



وأوضحت المحافظة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال .



وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بإتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل .