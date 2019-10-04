مركز لرعاية الطالبات القدرات الخاصة المتفوقات بدراسات الأزهر بالإسكندرية

وافقت الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية على إنشاء مركز لرعاية الطالبات ذوات القدرات الخاصة، لتواصل الكلية رسالتها في تقديم الخدمات العلمية لطالباتها والتخفيف عنهن ومراعاة ظروفهن الخاصة.



كما وافقت العميدة على المقترح المقدم من الدكتور عبد الواحد أبو حطب والدكتورة سمر عبد الفتاح بإنشاء مركز لرعاية الطالبات المتفوقات ويضم المركز كل الطالبات الحاصلات على تقدير ( جيد جدا - ممتاز) بالإضافة إلى الطالبات الفرقة الأولى الحاصلات على مجموع 80‎% فأعلى، وذلك من كل شعب الكلية المختلفة.



وينظم المركز دورات تدريبية متميزة في مناهج البحث العلمي، وسبل الحفاظ على التميز، وتحقيق أعلى الدرجات، وتخريج طالبة علم واعية قادرة على مواجهة التحديات، كما سيرتب المركز محاضرات حول البرامج التقنية الحديثة وطرق الاستفادة منها في البحث العلمي والتحصيل المعرفي.