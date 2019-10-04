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رياضة

رئيس أسوان يكشف آخر تطورات إذاعة مباراة الأهلي في الدوري

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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محمد رشاد
كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن هناك انفراجة كبيرة فى إذاعة مباراة الأهلي يوم السبت المقبل " فضائيا" بعد التوصل لاتفاقات مع شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية على بنود التعاقد.

تابع رئيس نادي أسوان مباراة الأهلي ستذاع أرضيًا ، وفضائيًا وسيتم إنهاء الأمر خلال ساعات مع شركة بريزنتيشن بعض الوصول لاتفاقات فى جميع الأمور الخاصة بالتعاقد.

ويستضيف أسوان فى الثالثة عصر السبت المقبل فريق الأهلي فى الجولة الثالثة للدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020.

أضاف أحمد سليمان سيتم توقيع العقود مع بريزنتيشن خلال ساعات والحصول على جميع الحقوق الخاصة بنادي أسوان خلال الموسم الجاري.
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