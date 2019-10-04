لتوفير الرعاية الصحية.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أطباء مستشفى إدفو لتأخرهم .. صور

من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتقديم الخدمات المختلفة لهم ، وبخاصة الخدمة الصحية للقضاء على أى مشقة فى التوجه لمستشفيات أو مراكز صحية تقع فى أماكن بعيدة عن محل إقامتهم .



وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على تلبية مطلب جماهيرى استجابة للشكاوى المتكررة من مواطنى إدفو عن توفير خدمة صحية لهم حيث قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بجولة ميدانية مفاجئة للمرور على مستشفى إدفو العام والتأمين الصحي للتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الإلتزام والإنضباط وتواجد الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى بالشكل المطلوب .



وقد وجه رئيس مركز إدفو بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأطباء بمستشفى التأمين الصحى نظرًا لعدم إلتزامهم وتأخرهم عن مواعيد الحضور الرسمية بالمستشفى رغم وجود الكثير من المرضى فى الإنتظار .



وأكد العميد عبد الرحمن عامر بأن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بضرورة النزول والمرور الميدانى اليومى لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية و تحقيق التواصل والالتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها .



وأشار إلى أنه استكمل جولته بالمرور الميدانى على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بميدانى الكوبرى والمعبد وذلك للمتابعة وتفقد الحالة المرورية وانتظام سير المركبات المختلفة .



كما أوضح رئيس مدينة إدفو بأنه خلال الجولة تم رصد بعض المخالفات من سائقي سيارات الأجرة وعدم الالتزام بلصق استيكرات التعريفة الجديدة على زجاج السيارة .



وبسؤال المواطنين تبين عدم إلتزام بعض السائقين بالتعريفة الجديدة وعلى الفور تم التوجيه بضرورة تحرير وتوقيع العقوبات الرادعة تجاه المخالفين ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سيارة نقل تم ضبطها غير ملتزمة بالحمولة المسموح بها ولا بالاشتراطات البيئية التى تقتضي ضرورة وجود غطاء للحمولة منعًا لتناثر وتطاير الرمال والأتربة ، كما تبين عدم وجود رخصة للقيادة ولا بطاقة تحقيق شخصية مع سائق السيارة .