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ديني

علي جمعة: إضمار نية الطلاق قبل الزواج لا يؤثر على صحة العقد.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
علي جمعة: إضمار نية
علي جمعة: إضمار نية الطلاق قبل الزواج لا يؤثر على صحة العقد
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محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "أسافر إلى بلد بعيد لمدة ثلاثة سنوات فهل يجوز لي الزواج بغرض العفة، بشروط الزواج الإسلامي وإن كنت أضمر في نفسي أنني بعد العودة للوطن أطلقها؟

وأجاب جمعة، في فيديو له، أنه نص الأئمة الأربعة على أن الله أمرنا بالعفاف وحرم علينا الزواج وأجاز لنا الزوجا وعظم أمر الفاحشة وأن الإنسان إذا تزوج كان الزواج لأغراض عدة وليس لغرض التكاثر فقط.

وأشار إلى أن من أغراض الزواج الأنس والتخلص من الوحدة ومنه ما يكون لغرض الولد أو التطبيب والتمريض والصلة والقيام بواجبات المجتمع ومنه ما يكون للرحمة والحب.

وتابع: الناس يظنون أن الزواج لغرض واحد، منوها أن إضمار نية الطلاق لا يفسد الزواج وهو صحيح، وكان طلاب الأزهر يأتون من البلدان فيتزوجون طلبا للعفة وهم يضمرون في أنفسهم عند العودة لبلادهم يتكون زوجاتهن ومن أغلب من فعل ذلك لم يترك لأن منهم من رزقه الله منها بالولد فتغير الحال وتعلق قلبه وحاله بالولد فلما عاد عادوا بالأسرة كلها أو بقي في مصر حتى مات لأن شأن الأسرة عظيم.
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