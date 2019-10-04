حافظ على حب الناس .. أحمد شوبير يوجه رسالة صادمة لـ محمود علاء

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ محمود علاء نجم فريق الزمالك عقب اعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة الزمالك ومصر المقاصة مساء أمس.



وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن محمود علاء نجم مميز ولديه امكانيات رائعة و لكنه اصبح عنيف خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن محمود علاء أصبح دائم الاعتراض على قرارات الحكام خلال مباريات الزمالك مشددا ان بمباراة مصر المقاصة فان محمود علاء لديه ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب.



وتابع شوبير أن محمود علاء عليه أن يحافظ على حب الجماهير له و يبتعد عن العنف والعصبية داخل الملعب .



تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.



