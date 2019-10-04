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أخبار البلد

مهندس اتصالات يحول 2000 فدان بالواحات لأكبر مزرعة تمور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
صدى البلد
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جمال صلاح
استطاع المهندس ايهاب طاهر تحويل 2000 فدان بصحراء الواحات إلى أكبر مملكة لزراعة نخيل تمور البرحى والمجدول والسقعى وتصدير إنتاجها إلى أسواق أوروبا والعالم .

وقال إيهاب طاهر للاعلامى محمد غانم ، عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أنه كون شركة مساهمة لزراعة نخيل المجدول والبرحى والسقعى على مساحة 2000 فدان بصحراء الواحات ، ونجح فى زراعة 1000 فدان وخصص 10 % لإنتاج تمور المجدول من نوع الجامبو الذى تتهافت عليه أسواق العالم .

وأوضح إيهاب انه قسم المزرعة على مساحات 50 فدانا للقطعة الواحدة تضم بئر للمياه واستورد لها شتلات من الإمارات والسعودية وأن تكلفة الفدان تبلغ 80 ألف جنيه ، لافتًا إلى قدرته على إمداد المشروع القومى لزراعة 5 ملايين نخلة بعدد 10 آلاف فسيلة من إنتاج مزرعته .
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