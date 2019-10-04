مهندس اتصالات يحول 2000 فدان بالواحات لأكبر مزرعة تمور

استطاع المهندس ايهاب طاهر تحويل 2000 فدان بصحراء الواحات إلى أكبر مملكة لزراعة نخيل تمور البرحى والمجدول والسقعى وتصدير إنتاجها إلى أسواق أوروبا والعالم .



وقال إيهاب طاهر للاعلامى محمد غانم ، عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أنه كون شركة مساهمة لزراعة نخيل المجدول والبرحى والسقعى على مساحة 2000 فدان بصحراء الواحات ، ونجح فى زراعة 1000 فدان وخصص 10 % لإنتاج تمور المجدول من نوع الجامبو الذى تتهافت عليه أسواق العالم .



وأوضح إيهاب انه قسم المزرعة على مساحات 50 فدانا للقطعة الواحدة تضم بئر للمياه واستورد لها شتلات من الإمارات والسعودية وأن تكلفة الفدان تبلغ 80 ألف جنيه ، لافتًا إلى قدرته على إمداد المشروع القومى لزراعة 5 ملايين نخلة بعدد 10 آلاف فسيلة من إنتاج مزرعته .